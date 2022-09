Innelec : retour d'AG

(Boursier.com) — Les comptes sociaux et consolidés d'Innelec pour l'exercice clos le 31 mars 2022 certifiés par les commissaires aux comptes, ont été approuvés sans modification par l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 21 septembre 2022.

Les résolutions présentées à l'Assemblée et publiées au Bulletin des Annonces légales Obligatoires ont toutes été adoptées, à l'exception de la 15e Résolution qui a été rejetée.