Innelec : résultat opérationnel courant à l'équilibre

(Boursier.com) — Innelec a réalisé un chiffre d'affaires de 66 ME au titre du 1er semestre de l'exercice 2022-23 (avril à septembre 2022), soit une progression de 26% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Toutes les activités ont contribué à cette dynamique. Innelec a redimensionné sa logistique et a remplacé ses différents entrepôts par un seul et unique entrepôt de 15 000 m2. Le résultat opérationnel courant est à l'équilibre (0,01 ME contre -0,35 ME au premier semestre de l'exercice précédent).

Ce résultat reflète la dynamique de l'activité et la bonne maîtrise des charges d'exploitation. Sur la période, les charges de personnels et les charges externes sont stables, malgré la forte progression de l'activité. La perte nette part du groupe sur le semestre clos se situe à 0,26 ME, contre 0,63 ME un an plus tôt.

Au 30 septembre 2022, le groupe dispose d'un bilan solide avec des capitaux propres de 23 ME.

La croissance de la base installée de consoles de nouvelles génération constitue un réservoir de croissance en termes de jeux et surtout d'accessoires, estime le groupe. Les Produits dérivés continueront de croître avec un impact positif sur la rentabilité, ajoute Innelec. "La poursuite de la mise en oeuvre de notre stratégie nous permet d'anticiper une croissance de l'activité au second semestre, associée à une amélioration des résultats", conclut le groupe.