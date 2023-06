Innelec : rebond des résultats

(Boursier.com) — Innelec a réalisé un chiffre d'affaires de 163,3 ME au titre de l'exercice 2022-23, soit une progression de +22% par rapport à l'exercice précédent.

Le 4e trimestre a été particulièrement dynamique avec une croissance de l'activité de +56% à 42,4 ME, portée notamment par de nouveaux succès commerciaux et une amélioration des livraisons de consoles PS5 de Sony PlayStation et des produits associés.

La maîtrise des coûts de transport et des charges de personnel, associée à l'optimisation des coûts logistiques impactent positivement la rentabilité de l'exercice.

Le résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et provisions progresse de 60% à 4,21 ME, et le résultat opérationnel de 80% à 2,7 ME.

Le Résultat net Part du Groupe s'élève quant à lui à 1,34 ME, intégrant un impôt de 0,1 ME et une reprise d'impôt différé actif de 0,4 ME.

Au 31 mars 2023, la société dispose toujours d'une situation financière solide avec une trésorerie nette de 8,2 ME, et des capitaux propres de 23,5 ME.

Compte tenu de ces résultats, le Directoire proposera à l'Assemblée générale du 20/09/2023 un dividende de 0,50 Euro/action.

Innelec poursuit son plan d'action à horizon 2024-25 et anticipe pour l'exercice en cours une contribution positive de toutes les lignes de produits à la croissance de l'activité, la signature de nouveaux accords de distribution, une optimisation des coûts après le transfert réussi de la plateforme logistique et une baisse des coûts des transports maritimes à l'international.