Innelec Multimedia : sous le statut de SA à Directoire et Conseil de Surveillance

(Boursier.com) — En raison de la situation sanitaire, l'Assemblée générale de la société Innelec Multimedia s'est tenue à huis-clos le 29 septembre, à 17h30. Les actionnaires ont approuvé la plupart des résolutions proposées à cette Assemblée générale...

Ils ont notamment approuvé les résolutions portant sur :

- le nouveau de mode de gouvernance, à savoir celui de Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance,

- le transfert de cotation des titres de la Société vers Euronext Growth

- le renouvellement du mandat de Deloitte et Associés en tant que Commissaire aux Comptes. Ce mandat portera sur une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'Assemblée qui statuera sur les comptes clos le 31 mars 2026.

L'Assemblée a en revanche décidé de ne pas autoriser les augmentations du capital social réservées aux salariés de la société.

Gouvernance

La proposition de modification des statuts, et l'adoption du statut de Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance a été approuvée par les actionnaires. Cette modification statutaire a pour objectif d'adapter le mode de gouvernance et de permettre à la société d'être plus agile.

Denis Thébaud est nommé Président du Conseil de Surveillance de la société.

Le Conseil de Surveillance, réuni le 30 septembre, a nommé Nicolas Berthou, Président du Directoire, et Juan Vidueira et Sébastien Rams, membres du nouveau Directoire.

Transfert de cotation des titres vers Euronext Growth

Le transfert de la cotation des titres Innelec Multimedia d'Euronext Paris vers Euronext Growth a été approuvé par les actionnaires. Cette autorisation de transfert est valable pour 12 mois, soit jusqu'au 28 septembre 2021.

Ce transfert vise à permettre à la société Innelec Multimedia d'être cotée sur un marché mieux adapté aux PME, à simplifier également les obligations administratives et à réduire les coûts liés à la cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier de l'attrait des marchés financiers.

Innelec Multimedia entend continuer de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant la société.