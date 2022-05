Innelec Multimedia : les perspectives de chiffre d'affaires restent positives

(Boursier.com) — Le 4e trimestre contribue positivement à l'activité annuelle d'Innelec Multimedia. La société a bénéficié au global de la diversification entamée dans ses lignes de produits. La montée en puissance de l'animation de licences de produits non dématérialisables et des ventes d'accessoires est particulièrement sensible.

Sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022, clos au 31 mars 2022, Innelec publie un chiffre d'affaires annuel de 134,4 millions d'euros, en progression de +7% (125,6 ME un an plus tôt).

L'activité Jeux Video et Consoles (54,2% du CA) affiche un léger recul de -4,1%, lié à une pénurie de consoles et de jeux associés. L'activité Accessoires (27,1% du CA) progresse de +7,5%, bénéficiant de l'enrichissement du portefeuille et du dynamisme de la partie Accessoires High-tech (+85,4%). Konix, la marque propriétaire d'Innelec, progresse de +12%. Enfin, l'activité Produits dérivés sous licence dans l'univers de l'Entertainment (9,8% du CA) poursuit une croissance soutenue avec une hausse de +67,5%, contribuant à la diversification progressive du mix produits vers des activités à plus forte marge.

Les perspectives de chiffre d'affaires pour les 3 années à venir sont positives et seront accompagnées d'un effort particulier pour l'internationalisation des ventes de produits accessoires sous la marque Konix.