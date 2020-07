Innelec Multimedia : finalisation de la cession de la totalité de ses titres Focus Home Interactive à 40 euros

(Boursier.com) — INNELEC annonce la cession effective à Neology Holding de l'intégralité des 164.635 actions FOCUS HOME INTERACTIVE détenues. La finalisation de cette cession, sur la base d'un prix de 40 euros par action de FOCUS HOME INTERACTIVE, représente un montant total de 6,58 millions d'euros en cash avec une plus value latente d'environ 5 ME.

Cette opération permet ainsi à INNELEC de renforcer sa trésorerie, déjà solide, pour la période de forte activité de septembre à décembre 2020. Au 30 juin 2020, INNELEC disposait d'une trésorerie de 22,7 ME, intégrant un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 12 ME.

Prochains rendez-vous : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020-2021 : le 13 août 2020 (après Bourse)

Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020-2021 : le 12 novembre 2020 (après Bourse)

Résultats semestriels 2020-2021 : le 10 décembre 2020 (après Bourse).