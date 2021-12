Innelec Multimedia : évolution favorable de la rentabilité attendue au deuxième semestre

(Boursier.com) — Après un exercice 2020-2021 exceptionnel marqué par une forte réduction de certains coûts liés à la crise sanitaire (chômage partiel d'une partie des équipes, réduction des déplacements et des frais marketing et commerciaux...), Innelec Multimedia a retrouvé au premier semestre 2021-2022 un niveau de coûts normatif conforme à la saisonnalité historique de son activité. Sur la période, les coûts de transport de marchandises en provenance d'Asie et les coûts logistiques pèsent également sur le résultat opérationnel courant avant amortissements et provisions qui ressort à 0,3 ME, contre 0,9 ME au titre du premier semestre de l'exercice précédent.

Dans ce contexte, le résultat opérationnel courant ressort à -0,3 ME, en baisse par rapport au premier semestre exceptionnel 2020-2021, mais en nette amélioration par rapport aux résultats des années précédentes. Le résultat net semestriel est négatif de 0,63 ME. Pour rappel, les résultats du premier semestre sont traditionnellement négatifs en raison de la saisonnalité de l'activité du Groupe, cette période devant supporter la moitié des charges fixes de l'exercice tout en générant un peu plus d'un tiers du chiffre d'affaires.

Innelec avait réalisé sur le premier semestre 2021-2022 (clôturé au 30 septembre 2021) un chiffre d'affaires de 52,3 ME, en progression de 18% par rapport au premier semestre 2020-2021.

Au 30 septembre 2021, le groupe disposait d'une trésorerie nette de 3,5 ME et de capitaux propres de 20,7 ME. L'endettement net ressortait à 5,3 ME contre 6 ME au 30 septembre 2020.

Innelec anticipe un second semestre dynamique avec une évolution favorable de sa rentabilité, notamment grâce au maintien d'une activité dynamique sur les accessoires et à une actualité plus riche sur les jeux vidéo.

