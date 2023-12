Innelec Multimedia : amélioration du résultat opérationnel sur la première moitié de l'exercice

(Boursier.com) — Innelec Multimedia a dégagé au premier semestre de son exercice 2023-2024 une marge brute de 9,94 ME (9,39 ME un an plus tôt). Le résultat opérationnel courant s'élève à 1,38 ME, à comparer à 1,01 MEUR lors du même semestre de l'exercice précédent. Le résultat opérationnel, à l'équilibre au premier semestre 2022-2023, ressort à 0,35 ME. Le résultat net part du groupe reste proche de l'équilibre (-0,17 ME).

Innelec prévient que le quatrième trimestre 2022-2023 avait connu une croissance exceptionnelle de 56%, marquée par un effet rattrapage des livraisons de consoles Sony PS5. " Cette croissance exceptionnelle ne se retrouvera pas au deuxième semestre 2023-2024, car les livraisons de consoles Sony seront plus également réparties ", annonce Innelec. Le groupe anticipe aussi un fort ralentissement des achats de Casino au deuxième semestre 2023-2024.

Au final, Innelec Multimedia anticipe un chiffre d'affaires du deuxième semestre 2023-2024 sensiblement égal à celui du même semestre de l'exercice précédent, avec un taux de marge supérieur à celui du semestre écoulé (S1) en raison d'un mix produit plus favorable.