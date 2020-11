Innelec : manque de visibilité pour la fin d'année...

Innelec : manque de visibilité pour la fin d'année...









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au premier semestre 2020-2021, Innelec affiche un chiffre d'affaires de 43,8 ME, en progression de 3,3% par rapport au premier semestre 2019-2020.

Après un premier trimestre porté par le lancement de jeux à succès et la forte demande des consommateurs en jeu vidéo liée notamment aux mesures de confinements, le second trimestre a connu un recul de 9,8%, essentiellement dû au décalage du lancement du jeu vidéo FIFA 2021 en octobre 2020 alors que l'an dernier, ce lancement avait eu lieu en septembre 2019.

Suite aux annonces du gouvernement liées au confinement et surtout aux restrictions de ventes de produits non essentiels, Innelec indique manquer de visibilité sur le mois de novembre et décembre.