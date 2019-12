Innelec : les comptes s'améliorent au 1er semestre

Innelec : les comptes s'améliorent au 1er semestre









(Boursier.com) — Sur le 1er semestre de l'exercice 2019/2020, soit du 1er avril au 30 septembre 2019, Innelec réalise un chiffre d'affaire de 42,4 millions d'euros en hausse de +8,2% par rapport au 1er semestre 2018-2019 (39,15 ME). Cette performance est en ligne avec le plan stratégique. Elle est portée par la progression continue des produits à licences et de l'activité Konix (+61% de chiffre d'affaires par rapport au 1er semestre 2018-2019). D'ailleurs, ceux-ci représentent désormais plus de 15% du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Innelec rappelle que les résultats du 1er semestre sont traditionnellement négatifs en raison de la saisonnalité de l'activité du groupe, cette période devant supporter la moitié des charges fixes de l'exercice tout en générant un peu plus d'un tiers du chiffre d'affaires.

Le résultat opérationnel courant avant amortissements et provisions ressort positif à 0,2 ME (-0,32 ME sur le 1er semestre 2018-2019). Il intègre un impact positif de près 400 kE lié à la première application de la norme IFRS 16.

Innelec affiche un résultat net part du groupe en amélioration, à -0,47 ME (-0,75 ME au 1er semestre 2018-2019).

Au 30 septembre 2019, les capitaux propres d'Innelec s'élèvent à 19,15 ME. L'endettement net ressort en nette amélioration à 6,53 ME (10,76 ME au 30 septembre 2018) alors qu'il intègre un impact négatif de 1,44 ME lié à la comptabilisation de la dette de location non-cash conformément à la norme IFRS 16.

Perspectives

Compte tenu de ce début d'exercice réussi, Innelec confirme sa forte dynamique de croissance pour ses activités produits dérivés et accessoire 'Gaming' sur l'exercice 2019-2020.

Cette progression devrait également s'accompagner d'une amélioration du résultat net.

Pour l'exercice 2020-2021 et avec l'arrivée des nouvelles générations de consoles, le Groupe est confiant tant pour son activité historique "jeux vidéo et consoles" que pour son activité Licensing.