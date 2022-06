Innelec : Le résultat net part du groupe s'établit à 1,17 ME

(Boursier.com) — Innelec a publié un chiffre d'affaires annuel de 134,4 millions d'euros pour l'exercice 2021-2022 clos au 31 mars 2022, en progression de +7%. L'activité Gaming Jeux Video et Consoles enregistre un léger recul de -4,1% en raison des difficultés d'approvisionnement en consoles de nouvelles générations liées à la pénurie mondiale de composants.

L'activité Accessoires progresse quant à elle de 7,5%. Konix, la marque propriétaire d'INNELEC, progresse pour sa part de 12%.

Enfin, l'activité Produits dérivés sous licence dans l'univers de l'Entertainment a connu une croissance soutenue avec une hausse de 67,5%, contribuant à l'évolution du mix produits vers des activités à plus forte marge.

Résultats 2021-22 impacté par l'effet conjoncturel des coûts de transport en provenance d'Asie et des coûts logistiques

La forte hausse des coûts de transport à l'international et l'augmentation des coûts logistiques pèsent sur la rentabilité de l'exercice :

- L'inflation du fret maritime par conteneur a engendré une hausse des coûts de transport de marchandises en provenance d'Asie qui représente pour Innelec un surcoût de 1,35 M$ (~1,2 ME) sur l'exercice 2021-22. Cette hausse n'a pu être que très partiellement répercutée ;

- Par ailleurs, l'activité logistique répartie sur 4 entrepôts a entrainé une hausse de 1,02 ME des coûts logistiques et des charges de personnels. De manière à optimiser ces coûts, Innelec a décidé de regrouper l'ensemble de ses capacités logistiques sur un seul site. Ce regroupement sera effectif à compter d'août 2022. Cette réorganisation permettra d'accompagner la croissance future du groupe tout en générant des économies significatives.

Le Résultat net Part du Groupe s'établit à 1,17 ME, incluant 0,35 ME d'Impôts différés actifs.

Au 31 mars 2022, le Groupe disposait toujours d'une situation financière solide avec une trésorerie nette de 6,8 ME, et des capitaux propres de 23,2 ME.

Compte tenu de ces résultats, le Directoire proposera à l'Assemblée générale du 21 septembre 2022 un dividende de 0,40 euro par action, dont 0,20 euro par action au titre d'un complément sur le résultat exceptionnel enregistré au cours du précédent exercice 2020-2021 à la suite de la cession des Actions Focus Home Interactive.

Perspectives

Innelec poursuit un plan d'action à horizon 2024-25 organisé autour de 3 axes :

1. Signer des partenariats avec les acteurs leaders du secteur en leur proposant de gérer l'intégralité de leur rayon Gaming en Grande Distribution et Distribution spécialisée.

2. Renforcer sa diversification dans les Accessoires et les Produits dérivés par la signature de nouvelles Licences et l'enrichissement de sa gamme de produits Konix.

3. Accélérer son déploiement à l'international.

Dans le cadre de ce plan d'action, de nouvelles avancées ont été récemment réalisées :

1. La signature d'un accord avec Sony Playstation pour la gestion clé en main de leurs produits au sein des enseignes Cultura et Boulanger ;

2. La signature pour la marque Konix des licences JUJUTSU KAISEN et PACMAN ;

3. Le déploiement d'une équipe internationale. Acteur clé du marché de l'entertainment, INNELEC anticipe dès l'exercice en cours 2022-23 une croissance de son activité associée à une amélioration de sa rentabilité.

Prochains rendez-vous

Chiffre d'affaires T1 2022-23 : le 11 août 2022 (après Bourse)

Assemblée générale : le 21 septembre 2022

Chiffre d'affaires S1 2022-23 : le 9 novembre 2022 (après Bourse)

Résultats S1 2022-23 : le 15 décembre 2022 (après Bourse).