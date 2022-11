Innelec : le chiffre d'affaires semestriel augmente de 26%

(Boursier.com) — Innelec a enregistré 41,3 ME de chiffre d'affaires au deuxième trimestre de son exercice 2022-2023 (+36% sur un an). Sur la première moitié de l'exercice, le chiffre d'affaires atteint 66 ME, soit une progression de +26% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

Innelec souligne que l'ensemble des activités contribuent à cette dynamique positive. Un nombre croissant d'éditeurs de jeux et de fabricants de consoles font le choix d'élargir le portefeuille client confié à Innelec, qui propose une gestion clé en main de leur offre. Par ailleurs, les consommateurs font preuve d'un engouement pour les produits " pop culture ". Autant de tendances fortes sur lesquelles le groupe s'appuie pour poursuivre sa trajectoire de croissance.