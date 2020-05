Innelec : l'activité a chuté en fin d'exercice

(Boursier.com) — Innelec affiche un chiffre d'affaires annuel en recul limité de -5,4% à 102,3 ME. "Cette évolution illustre le repositionnement réussi du Groupe sur les activités Produits dérivés et la prise de part de marché de ses Accessoires gaming, dont Konix", explique la société.

L'activité du seul 4ème trimestre (janvier-mars) a reculé de 22% à 16,2 ME.

Malgré le faible nombre de magasins ouverts pendant la période du confinement, Innelec s'attend à afficher une activité en croissance sur le premier trimestre 2020-2021 compte tenu de la forte demande des consommateurs en jeu vidéo et le lancement de jeux tels que Animal Crossing ou encore The Last of Us 2 confirmé pour le mois de juin.