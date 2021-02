Innelec : forte progression de 26,9% du chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Sur le 3éme trimestre de l'exercice 2020-2021 (du 1er octobre au 31 décembre), Innelec a enregistré une forte progression de 26,9% de son chiffre d'affaires qui s'établit à 55,5 ME. Sur les 9 premiers mois de l'exercice (du 1er avril au 31 décembre), Innelec affiche un chiffre d'affaires de 100 ME, en hausse de 16% par rapport à la même période sur l'exercice 20192020.

Dans un marché porteur caractérisé par le lancement des nouvelles consoles et de jeux vidéos à succès, INNELEC affiche sur les neuf premiers mois de l'exercice une croissance forte, supérieure au marché, sur la plupart de ses lignes de produits, dont les accessoires Gaming à +26% et sa marque Konix à +39%.

Le Groupe profite à plein des fruits de sa stratégie centrée sur les accessoires de gaming et sa marque Konix, qui impacteront positivement sa rentabilité.

Perspectives

La bonne orientation des activités du Groupe devrait continuer à être portée par la montée en puissance des ventes des consoles de nouvelle génération et des jeux vidéos associés. Elle sera complétée par la poursuite du développement des produits dérivés, des gammes d'accessoires gaming et de sa marque Konix, avec notamment la licence de la Fédération Française de Football resignée pour deux ans, avec la perspective de l'Euro en 2021 et du Mondial en 2022.

Fort de ces éléments, le Groupe aborde ainsi sereinement les prochains mois de l'exercice 2020-2021 et les exercicies à venir.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires annuel et du 4ème trimestre 2020-2021, le 10 mai 2021 (après Bourse).