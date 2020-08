Innelec : bonne tenue des ventes au 1er trimestre

(Boursier.com) — Au titre du 1er trimestre de l'exercice 2020-2021 (du 1er avril au 30 juin 2020), Innelec enregistre une chiffre d'affaires de 18,94 millions d'euros, en progression de +27,8% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Comme anticipé, cette solide croissance est portée par le lancement de jeux à succès et la forte demande des consommateurs en jeu vidéo liée aux mesures de confinements mises en oeuvre dès le mois de mars 2020. Ainsi, l'activité Jeux vidéo ressort en forte croissance de 100% sur le 1er trimestre 2020-2021 par rapport à 2019-2020. L'activité Accessoires gaming affiche une hausse de son chiffre d'affaires de 27%, avec une très forte progression des produits de la marque Konix (+60% par rapport au 1er trimestre 2019-2020). L'activité Produits à licences est en recul de -50% sur le trimestre, marquée par les effets de la crise sanitaire qui a considérablement réduit la consommation de biens non essentiels au cours de la période, aux mois d'avril et mai. Cependant, l'activité du mois de juin 2020 sur cette ligne de produits permet d'envisager une dynamique de croissance dès le second semestre de l'exercice 2020-2021.

Perspectives

Au regard de la dynamique de marché attendue (arrivée des nouvelles générations de consoles, lancement de jeux majeurs, etc) et du succès de sa stratégie de développement vers l'activité Licensing (accessoires gaming et produits dérivés), Innelec réaffirme toute sa confiance dans sa capacité à renouer de façon durable avec la croissance.