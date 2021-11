Innelec affiche un chiffre d'affaires de 52,3 ME au S1, en progression de 18%

(Boursier.com) — Au premier semestre 2021-2022 (du 1er avril au 30 septembre 2021), Innelec affiche un chiffre d'affaires de 52,3 ME, en progression de 18% par rapport au premier semestre 2020-2021.

L'activité Gaming (Jeux video et Consoles) progresse de 16,1%, en dépit d'une actualité éditoriale en jeux moins riche, mais toujours portée par les livraisons progressives des nouvelles consoles (PS5 et Xbox)

L'activité Accessoires gaming confirme la dynamique constatée aux cours des derniers mois avec une activité en progression de 23,1%. Les ventes de la marque Konix, dont les gammes de licences se sont élargies, progresse de 12,8% par rapport au premier semestre 2020-2021, malgré les décalages de livraisons en provenance d'Asie. Sur le second semestre, le groupe anticipe une forte progresion des ventes de sa marque propriétaire Konix.

Enfin, les Produits dérivés sous licences participent également à la bonne tenue de ce 1er semestre avec une forte progression de 27,2%.

Ces chiffres s'inscrivent dans la tendance positive constatée en début d'exercice et sont en ligne avec nos attentes.

Prochains rendez-vous : Résultats S1 2021-2022, le 09 décembre 2021 (après Bourse).