Innelec a réalisé un chiffre d'affaires de 36,2 ME au 1er trimestre

(Boursier.com) — Innelec a réalisé un chiffre d'affaires de 36,2 ME au titre du 1er trimestre de l'exercice 2023-24 (avril à juin 2023), soit une progression de 47% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

L''activité Gaming Jeux Vidéo et Consoles contribue pleinement à cette dynamique avec une progression de 89% du chiffre d'affaires sur le trimestre, grâce à la fin de la pénurie en consoles de nouvelles générations et à une riche actualité éditoriale en matière de jeux vidéo, comme en témoigne le succès remporté par Zelda Tears of the Kingdom en début d'exercice.

L'activité Produits dérivés sous licence dans l'univers de l'Entertainment poursuit sa trajectoire de croissance avec une hausse de 17% sur ce 1er trimestre.

Prochains rendez-vous :

Assemblée générale : le 20 septembre 2023;

Chiffre d'affaires T2 2023-24 : le 9 novembre 2023 (après Bourse);

Résultats semestriels 2023-24 : le 13 décembre 2023 (après Bourse.