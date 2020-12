Innelec a enregistré un résultat net de 5,42 ME au S1

(Boursier.com) — Innelec a enregistré sur le premier semestre 2020-2021, clôturé au 30 septembre 2020, un chiffre d'affaires de 44,4 ME, en hausse de 4,8% par rapport à la même période l'an dernier. Cette performance doit s'analyser en tenant compte du décalage de la sortie du jeu à succès FIFA21 en octobre 2020 alors que l'an dernier, ce lancement avait eu lieu en septembre 2019 (6,3 ME de chiffre d'affaires sur le T2 2019-2020).

Sur le semestre, INNELEC a poursuivi sa bonne dynamique de croissance tant dans les Accessoires Gaming que sur les produits de la marque Konix, en croissance de 36,8%.

Pour rappel, les résultats du premier semestre sont traditionnellement négatifs en raison de la saisonnalité de l'activité du Groupe, cette période devant supporter environ la moitié des charges fixes de l'exercice tout en générant un peu plus d'un tiers du chiffre d'affaires.

Pour la première fois depuis plus de 12 ans, INNELEC enregistre sur le premier semestre un Résultat Opérationnel Courant positif de 0,48 ME. Cette performance historique s'explique par l'amélioration de la marge brute provenant d'un mix produit favorable conforme au plan de développement stratégique mis en place depuis 3 ans.

Le Résultat Opérationnel Courant avant amortissements et provisions s'inscrit à 0,90 ME, multiplié par plus de 4 par rapport à 0,20 ME au premier semestre 2019-2020.

Le Résultat Opérationnel Non Courant ressort à 4,98 ME sur la période, prenant compte de la cession des titres Focus Home Interactive.

Au total, INNELEC a enregistré un résultat net de 5,42 ME contre une perte de 0,47 ME au 1er semestre 2019-2020, en ligne avec l'amélioration de la marge brute et le Résultat Opérationnel Non Courant.

Au 30 septembre 2020, le Groupe dispose enfin d'une solide trésorerie nette de 8,5 ME, et de capitaux propres de 22,1 ME. L'endettement net ressort en amélioration à 5,97 ME contre 6,53 ME au 30 septembre 2019.

Perspectives favorables pour le second semestre

INNELEC est confiant pour réaliser un second semestre en bonne croissance avec :

- Les lancements des consoles de nouvelle génération,

- La croissance de ses ventes d'accessoires,

- Les succès des jeux attendus par les consommateurs,

- Les nouvelles gammes de produits Konix.

Prochains rendez-vous : Chiffre d'affaires T3 2020-2021, le 11 février 2021 (après Bourse).