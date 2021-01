Innate Pharma : un premier anticorps multispécifique engageant les cellules NK d'Innate sélectionné par Sanofi comme candidat-médicament

(Boursier.com) — Innate Pharma SA a annoncé aujourd'hui que Sanofi avait pris la décision de faire progresser IPH6101/SAR443579 vers les études précliniques réglementaires visant l'étude d'un nouveau médicament expérimental. IPH6101/SAR443579 est un anticorps multispécifique engageant les cellules NK (NKCE) via leur récepteur activateur NKp46 et utilisant le format d'anticorps multispécifique propriétaire d'Innate (Gauthier et al. Cell 2019).

Durant le premier programme de recherche de la collaboration, IPH6101/SAR443579 a montré une activité anti-tumorale dans des modèles précliniques, dont des données encourageantes de pharmacocinétique, de pharmacodynamie et de tolérance dans des études préliminaires chez les primates, ainsi que des propriétés de fabrication favorables, conduisant à sa sélection en tant que candidat-médicament.

La décision a déclenché un paiement d'étape de 7 millions d'euros de Sanofi à Innate. Sanofi sera responsable du développement, de la fabrication et de la commercialisation d'IPH6101/SAR443579.

Cette étape est relative à l'accord de collaboration et de licence précédemment communiqué avec Sanofi, selon lequel les sociétés collaborent pour générer et évaluer jusqu'à deux candidats bispécifiques en utilisant la technologie d'Innate et les formats d'anticorps bispécifiques propriétaires de Sanofi ainsi que les cibles tumorales. Les sociétés collaborent également actuellement sur le second programme de recherche.

"Nous sommes très satisfaits que Sanofi s'engage pour faire avancer IPH6101/SAR443579 vers la clinique. Cela met en évidence le potentiel de l'activation des cellules NK par le récepteur activateur NKp46 ainsi que la solidité du format d'anticorps multispécifique propriétaire d'Innate" commente le Pr. Eric Vivier, PhD, Directeur Scientifique d'Innate Pharma. "Nous pensons qu'IPH6101/SAR443579 est la première molécule ciblant NKp46 et engageant les cellules NK à débuter un tel développement, témoignant de la prochaine génération d'innovation scientifique d'Innate. Cette validation sera également précieuse pour le second programme de recherche en cours avec Sanofi, ainsi que pour l'ensemble de la plateforme technologique engageant les cellules NK d'Innate."

La technologie d'anticorps multispécifiques engageant les cellules NK d'Innate est composée de formats d'anticorps nouveaux ciblant simultanément deux récepteurs activateurs sur les cellules NK, NKp46 et CD16, ainsi qu'un antigène tumoral sur les cellules cancéreuses.

Ces molécules trifonctionnelles ont démontré une meilleure efficacité dans des modèles précliniques que des anticorps classiques dirigés vers la même cible tumorale. Le co-engagement de plusieurs récepteurs à la surface des cellules NK entraine leur pleine activation.

Les anticorps multispécifiques engageant les cellules NK pourraient représenter une meilleure option thérapeutique pour le traitement du cancer par rapport aux formats d'anticorps bispécifiques engageant les lymphocytes T.

À propos des anticorps multispécifiques-NKp46 engageant les cellules NK (NK cell engager ou NKCE) :

NKp46 est un récepteur activateur exprimé sur les cellules NK. C'est le marqueur le plus spécifique des cellules NK humaines et il joue un rôle majeur dans leur reconnaissance des cellules tumorales.

Les formats d'anticorps multispécifiques d'Innate se lient d'une part à un antigène à la surface des cellules tumorales, et d'autre part au récepteur NKp46 sur les cellules NK. Cette liaison déclenche l'activation et la destruction des cellules tumorales et la sécrétion de cytokines par les cellules NK, une population de cellules immunitaires représentant une proportion importante des lymphocytes cytotoxiques présents dans le corps humain.