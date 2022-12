Innate Pharma : un analyste voit plus haut !

(Boursier.com) — Innate Pharma monte de près de 3% ce lundi à 2,16 euros, alors que la société a présenté, le 10 décembre, des données d'une analyse préliminaire de l'essai de Phase 2 Tellomak démontrant une activité clinique et un profil de tolérance favorable pour lacutamab. Lacutamab est un anticorps humanisé "first-in-class" induisant la cytotoxicité, ciblant KIR3DL2, chez des patients atteints d'un syndrome de Sézary au stade avancé, une forme de lymphome T.

Les données ont été présentées lors du congrès annuel 2022 de l'ASH (American Society of Hematology), à la Nouvelle-Orléans (États-Unis).

Au moment de la clôture des données (29 avril 2022), les populations en intention de traiter (ITT) et évaluables pour l'efficacité (EES) comprenait 37 et 35 patients respectivement, avec un syndrome de Sézary au stade avancé et très réfractaire. Les patients étaient fortement prétraités avec un nombre médian de 6 lignes de traitement antérieures comprenant une ligne de traitement par mogamulizumab. Le suivi médian était de 10,9 mois.

Dans la population ITT, le taux de réponse globale (ORR) était de 21,6% (8/37). Dans la population EES, l'ORR était de 22,9% (8/35).

Conformément aux observations précédentes, lacutamab a montré un profil de tolérance favorable pour les patients atteints d'un syndrome de Sézary au stade avancé dans l'analyse préliminaire de Phase 2 Tellomak. Des effets indésirables liés au traitement de grade supérieur à 3 ont été observés chez 6/37 (16,2%) patients. Les effets indésirables les plus fréquents étaient des troubles généraux au site d'administration (N=6, 16,2%), les troubles de la peau et du tissu sous-cutané (N=5, 13,5%) et les troubles gastro-intestinaux (N=3, 8,1%).

"Les données sont encourageantes pour lacutamab. Rappelons que la population traitée est en impasse thérapeutique avec une médiane de six traitements préalables" commente Portzamparc qui poursuit : "Les résultats finaux de TELLOMAK sont attendus en 2023... Nous ajustons du fait de ces résultats la probabilité de succès dans cette indication de 39% à 45%. Ainsi nous réitérons notre recommandation 'Acheter' et relevons notre cours cible de 6,2 à 7,5 euros".