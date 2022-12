Innate Pharma : trois posters à suivre

(Boursier.com) — Innate Pharma SA a annoncé aujourd'hui que trois posters mettant en avant IPH5201 et IPH5301 seront présentés le 8 décembre 2022 au congrès annuel de l'ESMO IO (European Society for Medical Oncology Immuno-Oncology) à Genève (Suisse).

Les posters suivants seront présentés :

IPH5201 as monotherapy or in combination with durvalumab in advanced solid tumors (AstraZeneca)

Abstract : 472

Session : Poster Display 188P

Date et heure : 8 décembre, 12h30-13h15 CET

Lieu : Palexpo exhibition centre - Foyer ABC

Présentateur : Dr. Martina Imbimbo, Responsable du service d'immuno-oncologie clinique du Département d'oncologie de l'UNIL CHUV (Lausanne, Suisse)

Combination of IPH5201, a block antibody targeting the CD39 immunosuppressive pathway, with durvalumab and chemotherapies: Preclinical rationale.

Abstract : 384

Session : Poster Display 190P

Date et heure : 8 décembre, 12h30-13h15 CET

Lieu : Palexpo exhibition centre - Foyer ABC

Présentateur : Carine Paturel, Directeur senior, Recherche et développement des médicaments, Stratégie du portefeuille de produits, Innate Pharma (Marseille, France)

A first-in-human phase I study of IPH5301, an anti-CD73 monoclonal antibody, alone or in combination with chemotherapy and trastuzumab, in patients with advanced solid tumors (CHANCES) (Institut Paoli-Calmettes).

Abstract : 290

Session : Poster Display 199TiP

Date et heure : 8 décembre, 12h30-13h15 CET

Lieu : Palexpo exhibition centre - Foyer ABC

Présentateur : Dr. Anthony Gonçalves, Professeur d'Oncologie Médicale, Institut Paoli-Calmettes (Marseille, France)

Les posters seront disponibles dans la rubrique Publications du site internet d'Innate Pharma après le congrès.