Innate Pharma : trésorerie et équivalents s'inscrivent à 141,8 ME

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2021, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers de la société Innate Pharma s'élevaient à 141,8 Millions d'euros. À la même date, le total du passif financier de la société s'élevait à 16,1 Millions d'euros.

Le chiffre d'affaires pour les 9 premiers mois de 2021 s'élevait à 10,3 Millions d'euros comparé à 33,6 Millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2020. Pour la période de 9 mois se terminant le 30 septembre 2021, le chiffre d'affaires provient majoritairement des accords de collaboration et de licence avec AstraZeneca et Sanofi, correspondant à l'étalement comptable sur la période des paiements reçus dans ce cadre.

"Au cours du troisième trimestre, nous avons avancé dans l'exécution de nos priorités stratégiques en communiquant des résultats pour deux de nos programmes en partenariat : d'une part, des données sur monalizumab en combinaison avec durvalumab dans un essai de Phase 2 chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules, de stade III, non opérable et, d'autre part, des données précliniques sur notre molécule ANKETTM la plus avancée qui cible CD123 dans la leucémie aiguë myéloïde. Ces résultats qui mettent en exergue la puissance et la richesse de notre R&D contribuent à la création de valeur à court et long terme" commente Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d'Innate Pharma. "Nous allons continuer à faire avancer le développement de lacutamab et progresser notre portefeuille de R&D vers la clinique, notamment notre plateforme ANKETTM. Nous attendons également avec impatience le lancement par Astrazeneca de l'étude à visée d'enregistrement évaluant monalizumab dans le cancer du poumon non à petites cellules, de stade III, non opérable ; cette étape confortera notre stratégie de croissance orientée par l'innovation scientifique."