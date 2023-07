Innate Pharma : Traitement du premier patient dans l'essai clinique de phase 1/2 évaluant SAR'514 / IPH6401 dans le myélo

(Boursier.com) — Innate a annoncé aujourd'hui que le premier patient a été traité dans un essai clinique de Phase 1/2 (NCT05839626) sponsorisé par Sanofi, évaluant SAR'514 / IPH6401 chez des patients présentant un myélome multiple en rechute/réfractaire et une amylose AL en rechute/réfractaire.

SAR'514 est un NK cell engager ciblant l'antigène de maturation des lymphocytes B (BCMA) qui utilise la plateforme propriétaire multi-fonctionnelle de Sanofi, CROSSODILE(R), qui comprend le format à double domaine variable croisé (Cross-Over-Dual-Variable-Domain - CODV). SAR'514 induit un double ciblage des récepteurs activateurs des cellules NK, NKp46 et CD16, basé sur la plateforme propriétaire ANKET (Antibody-based NK cell Engager Therapeutics) d'Innate pour une activation optimisée des cellules NK.

Le but de l'étude incluant une escalade et une extension de doses, est d'évaluer la tolérance, la pharmacocinétique et l'activité clinique initiale de SAR'514 en monothérapie chez des patients présentant un myélome multiple en rechute/réfractaire et une amylose AL en rechute/réfractaire.

Joyson Karakunnel, MD, MSc, FACP, Directeur Médical d'Innate Pharma, déclare : "Nous sommes heureux de voir une deuxième molécule de notre plateforme ANKET atteindre la phase clinique. En plus de cibler l'antigène tumoral BCMA, SAR'514 / IPH6401 co-engage les deux récepteurs activateurs NKp46 et CD16 afin de tirer profit des fonctions effectrices des cellules NK contre les cellules cancéreuses. SAR'514 / IPH6401 a donc le potentiel d'être une nouvelle option innovante pour les patients atteints de myélome multiple en rechute/réfractaire ou d'amylose AL."

Peter Adamson, MD, Directeur du Développement en oncologie chez Sanofi, ajoute : "Nous sommes ravis de voir notre collaboration avec Innate Pharma continuer à progresser, en s'appuyant sur les avancées scientifiques dans notre compréhension du potentiel des cellules NK à avoir un impact sur le cancer. Le traitement du premier patient avec SAR'514 / IPH6401 est une bonne nouvelle. Nous attendons avec impatience les données qui émergeront, dans le but d'améliorer les résultats pour les patients atteints de myélome multiple en rechute/réfractaire ou d'amylose AL en rechute/réfractaire."

Le début de l'essai a déclenché un paiement d'étape de Sanofi à Innate, prévu dans la collaboration de recherche entre les deux sociétés annoncée précédemment.

De plus amples informations sur l'essai de Phase 1/2 sont disponibles sur clinicaltrials.gov.