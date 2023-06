Innate Pharma : Traitement du 1er patient dans l'essai de Phase 2 MATISSE dans le cancer du poumon au stade précoce

(Boursier.com) — Innate Pharma SA annonce que le premier patient a été traité dans l'essai de Phase 2 MATISSE (NCT05742607) mené par Innate Pharma. MATISSE est une étude de Phase 2 multicentrique avec un seul bras de traitement évaluant IPH5201, un anticorps monoclonal anti-CD39, en traitement préopératoire et adjuvant en combinaison avec durvalumab (anti-PD-L1) et la chimiothérapie, chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules à un stade précoce et opérable, n'ayant pas reçu de traitement d'immunothérapie.

Les objectifs principaux de l'étude sont d'évaluer l'activité antitumorale du traitement préopératoire sur la base de la réponse pathologique complète (pCR) et de la tolérance.

Innate est responsable de la conduite de l'étude et partage les coûts de l'étude avec AstraZeneca (LES/STO/Nasdaq : AZN). AstraZeneca fournit les produits testés nécessaires pour mener l'essai clinique.

Joyson Karakunnel, MD, MSc, FACP, Directeur Médical d'Innate Pharma, a déclaré : "Nous sommes heureux d'annoncer le traitement d'un premier patient dans cette étude de Phase 2 conduite en collaboration avec notre partenaire AstraZeneca. L'étude vise à évaluer le potentiel de la combinaison de notre candidat-médicament IPH5201 avec durvalumab en traitement préopératoire avec la chimiothérapie et adjuvant chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules à un stade précoce et opérable. Si cette combinaison montre une activité antitumorale tout en restant bien tolérée, comme cela a été observé dans l'étude de Phase 1 précédente, ce sera une avancée majeure dans le développement d'IPH5201 dans cette indication."