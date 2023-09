Innate Pharma : toujours "largement sous-valorisé" ?

(Boursier.com) — Innate Pharma revient en arrière de 2,6% à 2,75 euros ce jeudi, alors que la situation de trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers s'élevait à 124,7 ME au 30 juin 2023 (136,6 ME d'euros au 31 décembre 2022). Les produits opérationnels relatifs aux activités poursuivies représentent 40,2 ME pour le premier semestre 2023 (45,6 ME pour le premier semestre 2022) et comprennent principalement les revenus des accords de collaboration et de licence, qui correspondent principalement à la reconnaissance partielle ou intégrale des paiements reçus en relation avec les accords signés avec AstraZeneca, Sanofi et Takeda. Ces revenus sont reconnus dès lors que l'obligation de performance de l'entité est satisfaite.

Les charges de 'R&D' des activités poursuivies ont augmenté de 6,5 ME à 31,5 ME pour le premier semestre 2023 (25 ME pour le premier semestre 2022) résultant essentiellement de (i) la hausse de 4,9 millions d'euros des dépenses de recherche et développement directes qui s'explique principalement par une hausse des dépenses relatives aux programmes précliniques de 4,8 millions d'euros notamment dans le champs des anticorps conjugués (ADC) et une moindre progression des dépenses relatives aux programmes cliniques de 0,1 million d'euros, (ii) les dépenses de personnel et autres dépenses affectées à la 'R&D' ont augmenté de 1,6 million d'euros, soit 12,9%, pour atteindre 14,2 millions d'euros au premier semestre 2023, comparé à un montant de 12,6 millions d'euros au premier semestre 2022. Cette augmentation s'explique principalement par une hausse des dotations aux amortissements concernant les droits relatifs à IPH5201 consécutive à l'amortissement intégral de 2 millions d'euros à Orega Biotech suite au dosage du premier patient dans l'essai clinique de Phase 2 MATISSE. L'amortissement des droits relatifs à monalizumab est en baisse de 0,3 million d'euros.

Le résultat net des activités abandonnées liées à Lumoxiti est nul pour le premier semestre 2023 contre une perte nette de 0,1 million d'euros pour le premier semestre 2022 correspondant aux coûts résiduels liés au transfert des activités à AstraZeneca. Ce transfert est désormais complètement terminé.

Le résultat financier présente un gain net de 2,1 ME pour le premier semestre 2023 (perte nette de 2,1 ME pour le premier semestre 2022) principalement en raison de la variation de la juste valeur de nos instruments financiers sur le premier semestre 2023 et du gain de change net sur la période.

Le bénéfice net est de 1,7 ME pour le premier semestre 2023 (bénéfice net de 6,3 ME pour le premier semestre 2022).

Portzamparc estime que le dossier reste "largement sous-valorisé", tandis que le groupe poursuit sa stratégie d'alliances de majeures. De quoi viser un cours de 8,40 euros en restant à l'achat sur le dossier...