Innate Pharma : tente un rebond après la purge

(Boursier.com) — Innate Pharma tente de se remettre de sa chute spectaculaire d'hier (-32% !), en reprenant modestement 2% à 3,72 euros ce mercredi matin, alors que le groupe de biotechnologies a annoncé une situation de trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers s'élevant à 184,6 millions d'euros au 30 juin 2020, contre 255,9 millions d'euros au 31 décembre 2019.

Les produits opérationnels se sont élevés à 36,7 ME pour le premier semestre 2020, contre 59,2 ME pour le premier semestre 2019.

Le financement public des dépenses de recherche a été de 6,9 ME au premier semestre 2020 (7,6 ME au premier semestre 2019).

Les charges opérationnelles sont de 46 ME pour le premier semestre 2020 (45,9 ME pour le premier semestre 2019), dont 68,5% (31,5 ME) consacrés à la 'R&D'.

Les charges de 'R&D' ont baissé de 5,1 ME à 31,5 ME pour le premier semestre 2020 (36,6 ME pour le premier semestre 2019) suite à l'achèvement d'activités réglementaires pour certains programmes, dont le dépôt du dossier de demande d'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) de Lumoxiti en Europe, et la transition en Phase 1 d'IPH5201 à AstraZeneca.

Perte nette

Les frais commerciaux et généraux ont augmenté de 5,2 ME à 14,5 ME pour le premier semestre 2020 (9,3 ME pour le premier semestre 2019). Cette augmentation résulte principalement de la mise en place de la filiale américaine et la commercialisation de Lumoxiti.

Le contrat de distribution de Lumoxiti a généré un revenu net de 0,9 ME au premier semestre 2020 (une perte de 3,8 ME au premier semestre 2019) principalement en raison du transfert des coûts commerciaux d'AstraZeneca à Innate Pharma.

Le résultat financier présente une perte nette de 2 Millions d'euros pour le premier semestre 2020 (gain de 3,8 ME pour le premier semestre 2019) principalement en raison de la variation de la juste valeur des instruments financiers due à la crise sanitaire COVID sur les marchés financiers.

La perte nette est de 10,3 ME pour le premier semestre 2020 (bénéfice de 13,2 ME pour le premier semestre 2019).

Évènements post clôture...

Le 11 août 2020, la Société a annoncé l'obtention d'un financement auprès de Bpifrance Financement dans le cadre du programme mis en place par le gouvement Français pour aider au développement de solution thérapeutique avec une visée préventive ou curative contre la COVID-19. Ce financement, d'un montant maximum de 6,8 ME, consiste en une avance remboursable uniquement en cas de succès technique et commercial et d'une subvention non remboursable. Ce financement sera reçu en quatre tranches successives.

La première tranche de 1,7 ME a été versée à la signature, et les trois autres tranches seront reçues après réussite de certains points d'étapes cliniques, notamment autour de la Phase 2 de l'essaie FORCE.

Portzamparc parle d'une publication "sans surprise" pour Innate Pharma... "La société dispose d'une très bonne visibilité financière et d'un partenaire de taille, AstraZeneca, qui lui permettent de poursuivre sereinement ses activités de recherche. A ce titre, le premier recrutement de la phase III évaluant le monalizumab qui doit être mené par AZ est attendu pour le S2 2020. Rappelons que c'est une étape majeure pour Innate Pharma, car c'est son premier produit qui entrera en phase III et ceci entraînera le paiement de 50 ME de milestone" précise l'analyste.