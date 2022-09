Innate Pharma : sans impact ?

(Boursier.com) — Innate Pharma reste stable à 2,57 euros après l'annonce de ses résultats financiers consolidés pour le premier semestre 2022. La situation de trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers s'élève à 158,2 millions d'euros au 30 juin 2022 (159,7 ME d'euros au 31 décembre 2021).

Les charges de 'R&D' des activités poursuivies ont augmenté de 3,7 ME à 25 ME pour le premier semestre 2022 (21,2 ME pour le premier semestre 2021) résultant essentiellement de (i) la hausse de 0,7 millions d'euros des dépenses de recherche et développement directes en lien notamment avec la hausse des dépenses relatives au programme clinique lacutamab ainsi qu'aux programme précliniques, notamment IPH65, partiellement compensée par la baisse des dépenses relatives aux autres programmes cliniques ; (ii) la hausse des dépenses de personnel de 1,7 millions d'euros principalement expliquée par l'augmentation des paiements en actions et (iii) l'augmentation des autres dépenses affectées à la recherche et développement en lien notamment avec la provision constituée au titre du paiement à émettre à la Société Orega Biotech SAS à la réception du paiement d'étape de 5 M$ d'AstraZeneca au titre du contrat de collaboration IPH5201 faisant suite à l'avenant signé le 1er juin 2022.

Le résultat financier présente un perte nette de 2,1 ME pour le premier semestre 2022 (gain net de 1,7 ME pour le premier semestre 2021) principalement en raison de la variation de la juste valeur des instruments financiers sur le premier semestre 2022 résultat de l'impact de la crise sanitaire de la COVID-19 ainsi que de la crise ukrainienne sur les marchés financiers. Le bénéfice net est de 6,3 ME pour le premier semestre 2022 (perte nette de 23,7 pour le premier semestre 2021).

"Un semestre riche en 'news flow' et en 'milestones' qui permet à la société d'avoir un résultat net positif... L'ensemble des études cliniques suit son cours, qu'Innate en soit à l'origine ou que ce soit un de ses partenaires" commente Portzamparc qui estime que "la seule ombre au tableau de ce semestre reste la décision d'AZN d'arrêter le programme monalizumab dans l'indication tête et cou... Cette décision implique que la deuxième tranche de 50 M$ de milestones attendue ne sera jamais perçue. Par ailleurs, l'annonce du retour de 4 actifs de la part d'AZN pourrait être perçu comme un manque d'intérêt de la pharma pour ces produits. La société reste néanmoins confiante quant à sa capacité à tirer partie des ces 4 actifs que ce soit en les développant ou les licenciant à un autre partenaire. Cela n'a donc pas d'impact sur notre modèle de valorisation... Nous maintenons nos scénarios" conclut l'analyste qui vise un cours de 6,50 euros en restant à l'achat sur le dossier.