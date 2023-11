Innate Pharma SA organise une conférence virtuelle avec la participation d'un expert autour de lacutamab

(Boursier.com) — Innate Pharma SA annonce aujourd'hui qu'elle organise une conférence virtuelle avec la participation d'un expert autour de lacutamab, un anticorps anti-KIR3DL2 en cours de développement pour les lymphomes T cutanés et les lymphomes T périphériques, le mardi 12 décembre 2023 à 16h00 CET.

Au cours de l'événement, le Pr. Pierluigi Porcu, Directeur de la division oncologie médicale et greffe de cellules souches hématopoïétiques de l'Université Thomas Jefferson de Philadelphie (Etats-Unis) et investigateur principal de l'essai de Phase 2 TELLOMAK, présentera les données de l'essai TELLOMAK dans le syndrome de Sézary à la suite de leur présentation orale lors du congrès annuel de l'American Society of Hematology (ASH) 2023. Le Pr. Porcu est un onco-hématologue spécialiste des lymphomes qui dispose d'une grande expérience dans l'accompagnement et l'éducation des patients présentant un lymphome cutané. Le Dr. Sonia Quaratino, Directrice Médicale d'Innate Pharma, animera la conférence.

Comme annoncé le 3 novembre, lors de la publication des abstracts, les données positives de l'essai de Phase 2 TELLOMAK chez les patients avec un syndrome de Sézary seront présentées lors du congrès annuel de l'ASH le 9 décembre 2023. L'abstract de l'ASH indique que lacutamab présente une activité clinique prometteuse et un profil de tolérance globalement favorable dans la population de patients post mogamulizumab lourdement prétraités avec une médiane de six lignes de traitement antérieures. Dans la population en intention de traiter (ITT), le taux global de réponse objective confirmée (ORR) était de 37,5% (21/56). Le taux de réponse objective dans la peau était de 46,4% (26/56) et le taux de réponse objective dans le sang était de 48,2% (27/56). La survie médiane sans progression était de 8,0 mois (IC 95% 4,7-21,2). Des données supplémentaires seront présentées lors du congrès annuel de l'ASH 2023.