Innate Pharma s'envole avec la présentation d'AstraZeneca

(Boursier.com) — Innate Pharma, très entouré en bourse ces derniers jours, accélère et s'envole de 31% désormais ce vendredi à près de 6,2 euros. "Aujourd'hui, notre partenaire AstraZeneca présentera les résultats de l'étude de Phase 2 randomisée COAST, comprenant monalizumab en combinaison avec durvalumab chez des patients atteints de NSCLC (ndlr : cancer du poumon non à petites cellules) de stade III non résécable au Congrès de l'ESMO 2021", a tweeté Innate à l'instant. Plus particulièrement, les résultats de l'analyse intermédiaire ont montré que la combinaison de monalizumab avec durvalumab a amélioré la survie sans progression (PFS) et le taux de réponse objective (ORR) chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules, de stade III, non opérable, qui n'ont pas progressé après une chimio-radiothérapie simultanée, par rapport à durvalumab en monothérapie.

Monalizumab, produit le plus avancé d'Innate sous partenariat, est un inhibiteur de point de contrôle immunitaire potentiellement 'first-in-class' ciblant le récepteur NKG2A exprimé sur les lymphocytes cytotoxiques NK et T CD8 infiltrés dans la tumeur.

Today our partner, @AstraZeneca will present results from the randomized COAST Phase 2 trial, including monalizumab in combination with durvalumab in patients with unresectable, Stage III #NSCLC at the @myESMO Congress 2021. Learn more: https://t.co/QFmhVNhBZ8 #ESMO21. pic.twitter.com/bYDG7Tl1Li

— Innate Pharma (@InnatePharma), via Twitter

"Nous sommes ravis de voir les résultats de monalizumab dans l'essai COAST, et tout particulièrement l'amélioration clinique des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules de stade III, non opérable", commente Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d'Innate. "Monalizumab est l'un des premiers inhibiteurs de point de contrôle ciblant un récepteur de cellule NK, et les résultats d'aujourd'hui soutiennent davantage le rôle que cette molécule peut jouer dans le traitement de certains cancers en bloquant le récepteur inhibiteur NKG2A. Nous continuerons à nous investir dans la science des cellules NK afin de faire progresser l'innovation scientifique d'Innate en nouveaux candidats médicaments".

Sur la base de ces résultats, AstraZeneca a informé Innate de son intention de lancer une étude à visée d'enregistrement avec monalizumab en combinaison avec durvalumab chez des patients présentant un cancer du poumon non à petites cellules de stade III non opérable.