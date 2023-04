Innate Pharma retrouve les 3 euros, en hausse de 13%

(Boursier.com) — Innate Pharma grimpe de plus de 13% ce lundi à 3 euros, alors que la société a annoncé la conclusion d'un accord de licence exclusif avec Takeda selon lequel Innate accorde à Takeda les droits exclusifs mondiaux pour la recherche et le développement d'anticorps conjugués (Antibody Drug Conjugates - ADC) générés à partir d'un panel d'anticorps contre une cible non divulguée développés par Innate, principalement dans la maladie coeliaque.

Takeda sera responsable du développement, de la fabrication et de la commercialisation des produits potentiels développés utilisant les anticorps sous licence.

Selon les termes de l'accord de licence, Innate recevra un paiement initial de 5 millions de dollars et jusqu'à 410 millions de dollars en paiements d'étape de développement, réglementaire et commerciale si toutes les étapes sont atteintes pendant la durée de l'accord, ainsi que des redevances sur les potentielles ventes nettes de tout produit commercial résultant de la licence.

"Le recentrage stratégique de la société sur la valorisation de sa 'R&D' continue de porter ses fruits" commente Portzamparc qui souligne que c'est le 3e partenariat d'envergure actif (Novo et BMS auparavant) avec un grand groupe pharmaceutique. "À ce stade, nous n'incluons pas ce nouveau programme à notre valorisation par manque de visibilité" conclut l'analyste qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 7,50 euros.