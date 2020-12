Innate Pharma retourne les droits de commercialisation de Lumoxiti aux Etats-Unis et en Europe à AstraZeneca

(Boursier.com) — Innate Pharma SA a annoncé aujourd'hui qu'elle retournera les droits commerciaux de Lumoxiti (moxetumomab pasudotox-tdfk) aux Etats-Unis et en Europe à AstraZeneca. Innate avait pris en licence les droits commerciaux de Lumoxiti aux Etats-Unis et en Europe auprès d'AstraZeneca en octobre 2018. Lumoxiti est un médicament approuvé par la FDA2 aux Etats-Unis pour le traitement de certains patients atteints de leucémie à tricholeucocytes en rechute ou réfractaire.

Les sociétés vont développer un plan de transition, incluant un accord sur les coûts et les délais du transfert des droits de commercialisation et de la distribution de Lumoxiti aux Etats-Unis à AstraZeneca en 2021. AstraZeneca restera titulaire de la demande d'autorisation de mise sur le marché en Europe.

"Depuis l'acquisition de Lumoxiti auprès d'AstraZeneca, nous nous sommes engagés à procurer ce traitement aux patients et aux professionnels de santé aux Etats-Unis, et à avancer vers le stade de commercialisation en Europe. Cependant, nous avons déterminé que garder Lumoxiti dans notre portefeuille avait une faible valeur stratégique pour nous en raison de ventes plus faibles qu'anticipées, aggravées par la pandémie de COVID-19. Ceci nous a amené à prendre la décion de re-prioritiser nos investissements vers notre portefeuille de R&D, " commente Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d'Innate Pharma. " Nous continuerons de nourrir nos programmes de R&D d'une démarche commerciale, qui sera déterminante pour le développement et la future commercialisation des actifs de notre portefeuille."

Dans le cadre de cette décision, Innate réduira dès à présent ses opérations commerciales aux Etats-Unis ; cependant, elle maintiendra le service support approprié aux patients et aux clients, ainsi que l'approvisionnement du produit, durant toute la période de transition.

En Europe, Innate ne poursuivra pas les activités réglementaires et commerciales pour Lumoxiti.

Les impacts comptables seront présentés dans les résultats financiers au 31 décembre 2020. Pour rappel, la valeur nette comptable des immobilisations incorporelles pour Lumoxiti s'élevait à 45,2 millions d'euros au 30 juin 2020.

Les autres accords avec AstraZeneca demeurent inchangés...