Innate Pharma : retour de papier

(Boursier.com) — Innate Pharma revient en arrière de 3,5% ce mercredi à 2,17 euros, alors qu'au 30 septembre, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers de la société s'élevaient à 151,4 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires pour les 9 premiers mois de 2022 s'est élevé à 44,3 millions d'euros, comparé à 10,3 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2021. Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2022, le chiffre d'affaires provient majoritairement des accords de collaboration et de licence avec AstraZeneca et Sanofi, correspondant à l'étalement comptable sur la période des paiements reçus dans ce cadre.

Le 3 mai 2022, Innate a annoncé le démarrage d'un programme At-The-Market (ATM). Dans le cadre de ce programme la Société peut émettre auprès d'investisseurs éligibles un montant brut total allant jusqu'à 75 millions de dollars d'American Depositary Shares, chaque ADS représentant une action ordinaire d'Innate. Au 30 septembre 2022, le montant disponible dans le cadre du contrat de vente s'élève toujours à 75 millions de dollars. L'horizon estimé de trésorerie se situe au cours du deuxième semestre 2024.

Des données préliminaires issues de l'essai de Phase 2 TELLOMAK confirmant l'activité clinique de lacutamab dans le mycosis fongoïde ont été présentées lors du congrès annuel de l'EORTC-CLTG. Des données préliminaires issues de l'essai de Phase 2 avec lacutamab dans le syndrome de Sézary seront présentées au congrès annuel de l'ASH en décembre 2022. Plusieurs produits du portefeuille ANKET seront mis en avant lors du congrès annuel de l'ASH 2022.

"La société présentera lors de l'ASH (American Society of Hematology) des résultats préliminaires de Lacutamab dans le Syndrôme de Sézary" rappelle Portzamparc. "En attendant, la société profite de sa trésorerie confortable et de deux partenariats solides avec des pharmas (AZN et Sanofi) pour continuer à étoffer son pipeline clinique... Nous maintenons nos scénarios et notre conseil 'Acheter' en visant un cours de 6,20 euros", conclut l'analyste.