Innate Pharma : résultats de l'essai de Phase 2 FORCE, évaluant avdoralimab chez les patients atteints d'une pneumonie sévère due au Covid-19

(Boursier.com) — Innate Pharma SA a annoncé que l'essai clinique indépendant de Phase 2 nommé FORCE (FOR COVID-19 Elimination), évaluant la tolérance et l'efficacité d'avdoralimab, son anticorps anti-C5aR1, chez les patients atteints d'une pneumonie sévère due au COVID-19, n'a atteint ses objectifs principaux dans aucune des trois cohortes de l'étude.

L'essai FORCE a été initié sur la base de données précliniques montrant une activation de la voie C5a/C5aR1 chez les patients qui progressent vers une forme sévère de COVID-19. Cette activation de la voie C5a/C5aR1 a été observée lors de l'essai clinique mais sans donner lieu à un bénéfice clinique supérieur aux meilleurs soins de soutien.

"L'objectif de l'essai FORCE était d'aider les patients atteints une forme sévère de COVID-19. Cet essai était soutenu par des données précliniques montrant une activation de la voie C5aR1 chez les patients qui progressent vers une forme sévère de COVID?19" a déclaré le Docteur Joyson Karakunnel, Directeur Médical d'Innate Pharma. "Bien que les résultats soient décevants, ces données contribuent à la compréhension scientifique des mécanismes inflammatoires dans cette maladie et des potentielles voies de traitement. Nous sommes fiers d'avoir contribué à cet effort avec notre partenaire l'AP-HM (Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille)."

"Il est difficile de traiter efficacement les patients COVID-19 avec une pneumonie sévère et stopper la progression de la maladie est évidemment crucial pour nos patients" commente le Docteur Julien Carvelli, médecin réanimateur à l'hôpital de la Timone, AP-HM, investigateur de l'essai clinique FORCE. " Nous remercions les patients et les familles qui ont soutenu l'essai FORCE et contribué à l'effort dans la lutte contre cette maladie."