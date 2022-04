Innate Pharma reçoit d'AstraZeneca un paiement de 50 M$

(Boursier.com) — Innate Pharma SA a annoncé aujourd'hui qu'AstraZeneca (LES/STO/Nasdaq : AZN) a désormais traité le premier patient dans son essai clinique de Phase 3, PACIFIC-9, évaluant durvalumab (PD-L1) en combinaison avec monalizumab (NKG2A) ou oleclumab (l'anti-CD73 d'AstraZeneca) chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules, de stade III, non opérable, qui n'ont pas progressé après une chimio-radiothérapie à base de sels de platine simultanée.

L'objectif de l'essai, sponsorisé par AstraZeneca, est de déterminer si l'ajout de monalizumab ou oleclumab à durvalumab, le traitement standard dans cette indication, améliore le bénéfice clinique chez ces patients.

Monalizumab, qui est le produit le plus avancé d'Innate sous partenariat, est un inhibiteur de point de contrôle immunitaire potentiellement " first-in-class " ciblant le récepteur NKG2A exprimé sur les lymphocytes cytotoxiques NK et T CD8 infiltrés dans la tumeur.

Le traitement du premier patient a déclenché un paiement d'étape de 50 millions de dollars d'AstraZeneca à Innate.

"Nous sommes très heureux de voir monalizumab progresser dans un deuxième essai de Phase 3 avec notre partenaire AstraZeneca. Le lancement de PACIFIC-9 représente une étape financière importante pour Innate, car il génère un paiement d'étape de 50 millions de dollars qui renforce notre trésorerie, " a commenté Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d'Innate Pharma. " Les récents résultats de l'essai clinique COAST sont enthousiasmants et mettent en avant l'extension potentielle du bénéfice clinique de durvalumab avec l'ajout de monalizumab chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules, de stade III, non opérable."

Les résultats détaillés de l'essai randomisé de Phase 2 COAST ont été publiés dans le Journal of Clinical Oncology le 22 avril 2022. AstraZeneca a initialement présenté ces résultats lors du Congrès annuel de la Société Européenne d'Oncologie Médicale (ESMO) en septembre 2021. Les résultats de l'analyse intermédiaire ont notamment montré que monalizumab en combinaison avec durvalumab a amélioré le taux de réponse objective (ORR) et prolongé la survie sans progression (PFS) par rapport à durvalumab seul chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules, de stade III, non opérable, qui n'ont pas progressé après une chimio-radiothérapie simultanée. La publication dans le Journal of Clinical Oncology comprend une analyse exploratoire par sous-groupe.

"Durvalumab a transformé le traitement des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules, de stade III, non opérable, et nous sommes enthousiastes à l'idée d'étendre son bénéfice clinique grâce à de nouvelles associations avec deux anticorps monoclonaux potentiellement first-in-class, qui font preuve d'une activité clinique forte. Sur la base des résultats exceptionnels de COAST, nous sommes heureux de démarrer cet essai de Phase 3. Nous espérons qu'il permettra d'apporter de nouvelles options de traitement aux patients et augmentera encore le potentiel de guérison dans cette configuration" a déclaré Susan Galbraith, vice-présidente exécutive, R&D en oncologie, AstraZeneca.