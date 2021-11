Innate Pharma : recherché après les annonces

(Boursier.com) — Innate Pharma grimpe de près de 6% à 4,70 euros ce mardi, alors qu'au 30 septembre, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers de la société s'élevaient à 141,8 Millions d'euros. À la même date, le total du passif financier de la société s'élevait à 16,1 Millions d'euros.

Le chiffre d'affaires pour les 9 premiers mois de 2021 s'élevait à 10,3 Millions d'euros comparé à 33,6 Millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2020. Pour la période de 9 mois se terminant le 30 septembre 2021, le chiffre d'affaires provient majoritairement des accords de collaboration et de licence avec AstraZeneca et Sanofi, correspondant à l'étalement comptable sur la période des paiements reçus dans ce cadre...

"Innate Pharma continue d'enrichir son pipeline clinique, notamment avec l'arrivée de ses nouveaux produits issus de la plateforme ANKET" commente Portzamparc qui souligne que du côté de Monalizumab, les dernières données présentées par AZN sont une nouvelle positive pour Innate qui pourrait lui valoir le versement de plusieurs milestones à l'avenir... "Ces milestones viendraient en complément de ceux prévus pour l'indication principale (cancer tête et cou) dont la phase III est toujours en cours et dont les résultats préliminaires sont attendus courant 2022. Rappelons qu'à l'issue de ces premiers résultats un milestone de 50 ME est attendu. Nous ne revoyons pas nos scénarios" commente l'analyste qui vise toujours un cours de 7,30 euros en restant acheteur.