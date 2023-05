Innate Pharma présentera des données précliniques pour IPH6501 au congrès 2023 de l'EHA

(Boursier.com) — Innate Pharma SA a annoncé aujourd'hui que de nouvelles données précliniques pour IPH6501, son anticorps tétra-spécifique ANKET ( A ntibody-based Natural Killer cell Engager Therapeutics) ont été sélectionnées pour une présentation orale au congrès 2023 de l'European Hematology Association (EHA), qui se tiendra du 8 au 15 juin 2023 à Francfort, en Allemagne.

ANKET est la plateforme propriétaire d'Innate permettant de développer une nouvelle génération de NK cell engagers multi-spécifiques pour traiter certains types de cancer. Cette technologie polyvalente permet de créer une nouvelle classe entière de molécules capable d'induire une immunité synthétique contre le cancer.

La dernière innovation d'Innate, la molécule tétra-spécifique ANKET, est la première technologie de NK cell engager à cibler les récepteurs activateurs (NKp46 et CD16), un antigène tumoral et le récepteur de l'interleukine 2 (grâce à un IL-2 variant non-alpha, ou IL-2v) via une même molécule. Par l'émission d'un signal de prolifération et d'activation ciblé aux cellules NK, la molécule tétra-spécifique ANKET tire parti de leurs fonctions anti-tumorales.

IPH6501, la première molécule tétra-spécifique ANKET progresse vers un essai clinique de Phase 1 en 2023.