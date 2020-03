Innate Pharma présente une situation de trésorerie de 255,9 ME

(Boursier.com) — Innate Pharma annonce une situation de trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers s'élevant à 255,9 millions d'euros au 31 décembre 2019 (202,7 ME au 31 décembre 2018), incluant 37 ME d'instruments financiers non-courants (35,2 ME au 31 décembre 2018).

Le groupe souligne un encaissement net de 66 ME suite à l'offre globale réalisée par la société en octobre 2019, incluant son introduction au Nasdaq Global Select Market.

Au 31 décembre 2019, les dettes financières s'élevaient à 18,7 ME (4,5 ME au 31 décembre 2018) à la suite du tirage en août 2019 des 13,9 ME restant du prêt de 15,2 ME accordé en juillet 2017 par Société Générale.

Les charges de 'R&D' ont augmenté de 9,3 ME, s'élevant à 78,8 ME en 2019 (2018 : 69,6 ME), incluant des dotations aux amortissements de 15,5 ME en 2019 (2018 : 6,7 ME). Cette augmentation des dotations aux amortissements provient principalement de l'impact année pleinede l'amortissement de Lumoxiti et IPH5201.

Les frais généraux et commerciaux ont augmenté de 7,7 ME, s'élevant à 25,8 ME en 2019 (2018 : 18,1 ME). Cette augmentation est liée à la structuration de la filiale américaine, à la commercialisation de Lumoxiti ainsi qu'au renforcement des fonctions support nécessaires à l'évolution de la Société.

Le contrat de distribution de Lumoxiti a généré une perte nette de 8,2 ME en 2019 (2018 : perte de 1,1 ME). En 2019, la société bénéficiait d'un mécanisme de partage des coûts avec AstraZeneca, qui seront remboursés en 2020. La perte nette est ainsi de 20,8 ME en 2019.

"2019 a été une année structurante pour Innate Pharma. Nous avons non seulement réalisé avec succès notre introduction au Nasdaq aux États-Unis mais également annoncé des plans d'avancement en Phase III de monalizumab. En outre, nous établissons notre structure commerciale aux États-Unis. Il s'agit d'autant d'avancées significatives augmentant la visibilité de la Société à l'international et pour la mise en oeuvre de notre stratégie corporate, clinique et commerciale", commente Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d'Innate Pharma. "Nous remercions nos salariés ainsi que toutes les parties prenantes qui ont rendu le succès d'Innate possible. L'année à venir promet d'être tout aussi passionnante pour le développement de notre portefeuille, large et équilibré, et pour continuer à travailler pour amener des thérapies innovantes aux patients le plus rapidement possible."