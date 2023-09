Innate Pharma présente les données d'efficacité intermédiaires de l'essai de Phase 2 TELLOMAK

(Boursier.com) — Innate Pharma a annoncé aujourd'hui que les données d'efficacité de l'étude de Phase 2 TELLOMAK chez les patients présentant un mycosis fongoïde au stade avancé, mises à jour selon la classification actualisée (Olsen 20221) seront de nouveau présentées au congrès annuel de l'EORTC CLTG2 qui se tient du 21 au 23 septembre 2023 à Leiden, aux Pays-Bas.

Les données confirment l'activité clinique et le profil de tolérance favorable de lacutamab, un anticorps anti-KIR3DL2.

Les données ont été initialement présentées à la 17ème conférence internationale des lymphomes malins (International Conference on Malignant Lymphoma - ICML) à Lugano, en Suisse, en juin 2023.

Au 4 mars 2022, les patients présentant un mycosis fongoïde exprimant KIR3DL2 (cohorte 2, n=21) ont reçu une médiane de quatre traitements antérieurs et ont un suivi de 12,2 mois. Dans la cohorte de patients n'exprimant pas KIR3DL2 (cohorte 3, n=18), les patients ont reçu une médiane de 4,5 traitements antérieurs avec un suivi de 13,8 mois.

L'évaluation des ganglions lymphatiques est un élément important de l'évaluation du stade et de la réponse dans les lymphomes T cutanés. Dans une récente mise à jour des lignes directrices d'Olsen 2011, il a été précisé que l'évaluation pathologique des ganglions lymphatiques devait être limitée à ceux qui présentent un lymphome ganglionnaire, c'est-à-dire une désignation N31.

Sur la base de ces critères, les résultats montrent une augmentation du taux de réponse objective globale à 42,9% (intervalle de confiance [IC] à 95%, 24,5-63,5) de lacutamab chez les patients présentant un mycosis fongoïde dont l'expression de KIR3DL2 est supérieure ou égale à 1% (cohorte 2, n=21), dont 2 réponses complètes et 7 réponses partielles. Le taux de bénéfice clinique est resté inchangé à 85,7 % (IC à 95% à confirmer). Dans la cohorte 3, comprenant 18 patients présentant un mycosis fongoïde dont l'expression de KIR3DL2 est inférieure à 1%, les résultats restent inchangés.

"Nous avons le plaisir de présenter les données intermédiaires de l'essai de Phase 2 TELLOMAK, basées sur des directives actualisées, au congrès de l'EORTC CLTG. Les données sont encourageantes avec un taux de réponse objective globale de 42,9% et 9 réponses chez les patients atteints de mycosis fongoïde exprimant KIR3DL2, une population lourdement traitée, " commente le Dr Joyson Karakunnel, Directeur Médical d'Innate Pharma par intérim. "Ces données confirment l'activité clinique précédemment observée avec lacutamab dans cette population de patients et nous attendons avec impatience les résultats finaux de l'essai de phase 2 TELLOMAK au cours du second semestre 2023."

Le Pr. Martine Bagot, Chef du service de dermatologie à l'hôpital Saint Louis (Paris) et investigateur dans l'étude TELLOMAK, ajoute : "L'évaluation des ganglions lymphatiques est un élément clé de la stadification et de l'évaluation de la réponse dans les lymphomes T cutanés et la communauté reconnaît l'importance de l'adoption des dernières directives. Le taux de réponse objective globale plus élevé de par la mise à jour des ganglions lymphatiques appuie le développement en cours du lacutamab dans les lymphomes à cellules T. Nous remercions les investigateurs, les coordinateurs de recherche clinique, les patients et les soignants impliqués dans le programme TELLOMAK."