Innate Pharma présente IPH6501, son NK Cell Engager ANKET tétra-spécifique propriétaire, au congrès 2023 de l'EHA

(Boursier.com) — Innate Pharma SA a annoncé aujourd'hui que des données précliniques pour IPH6501, son NK Cell Engager tétra-spécifique issu de la plateforme ANKET ( Antibody-based Natural Killer cell Engager Therapeutics) sont présentées au congrès 2023 de l'European Hematology Association (EHA). IPH6501, est un NK Cell Engager first-in-class tétra-spécifique co-engageant deux récepteurs activateurs (NKp46 et CD16), le récepteur de l'interleukine-2 (sans engagement de la sous unité IL-2R alpha) avec un variant de l'IL-2 et l'antigène CD20 sur les cellules B malignes. IPH6501 est développé pour le traitement des lymphomes non hodgkiniens à lymphocytes B (B-NHL).

Dans des études précliniques, IPH6501 a induit une prolifération des cellules NK et une forte cytotoxicité des cellules NK envers des cellules cibles CD20+ dans des tests in vitro, dans des tests ex vivo utilisant des échantillons de patients atteints de B-NHL réfractaires ou en rechute (R/R) après au moins une ligne de traitement, ainsi que dans des études in vivo chez des primates non humains.

Un surrogate de IPH6501 a induit une efficacité anti-tumorale puissante in vivo chez la souris dans des modèles de tumeurs CD20+. En outre, dans des tests ex vivo avec des échantillons de patients B-NHL, IPH6501 s'est avéré plus efficace qu'un activateur de cellules T (T Cell Engager) ciblant le CD20.

Pr. Eric Vivier, PhD, DVM, Directeur Scientifique d'Innate Pharma, a commenté : "En tant que chef de file de cette nouvelle classe de NK Cell Engagers tétra-spécifiques, IPH6501 représente une option innovante pour le traitement des lymphomes non hodgkiniens à lymphocytes B, réfractaires ou en rechute après plusieurs lignes de traitement. En émettant des signaux de prolifération et d'activation ciblés sur les cellules NK, le NK Cell Engager tétra-spécifique issu de notre plateforme ANKET exploite les avantages des fonctions effectrices des cellules NK contre les cellules cancéreuses. Avec une faible libération de cytokines évaluée in vivo dans les modèles précliniques, IPH6501 représente une stratégie alternative prometteuse aux thérapies à base de cellules T. IPH6501 continue de progresser vers un essai clinique de Phase 1 et nous sommes impatients de partager plus d'informations sur les autres molécules de la plateforme ANKET au fur et à mesure de leur entrée en clinique."