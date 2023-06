Innate Pharma présente IPH6501 au Congrès 2023 de l'EHA

(Boursier.com) — Innate Pharma SA a annoncé que des données précliniques pour IPH6501, son NK Cell Engager tétra-spécifique issu de la plateforme Anket (Antibody-based Natural Killer cell Engager Therapeutics) sont présentées au congrès 2023 de l'European Hematology Association (EHA).

IPH6501, est un NK Cell Engager first-in-class tétra-spécifique co-engageant deux récepteurs activateurs (NKp46 et CD16), le récepteur de l'interleukine-2 (sans engagement de la sous unité IL-2R alpha) avec un variant de l'IL-2 et l'antigène CD20 sur les cellules B malignes. IPH6501 est développé pour le traitement des lymphomes non hodgkiniens à lymphocytes B (B-NHL).

Dans des études précliniques, IPH6501 a induit une prolifération des cellules NK et une forte cytotoxicité des cellules NK envers des cellules cibles CD20+ dans des tests in vitro, dans des tests ex vivo utilisant des échantillons de patients atteints de B-NHL réfractaires ou en rechute (R/R) après au moins une ligne de traitement, ainsi que dans des études in vivo chez des primates non humains. Un surrogate de IPH6501 a induit une efficacité anti-tumorale puissante in vivo chez la souris dans des modèles de tumeurs CD20+. En outre, dans des tests ex vivo avec des échantillons de patients B-NHL, IPH6501 s'est avéré plus efficace qu'un activateur de cellules T (T Cell Engager) ciblant le CD20.

Pr. Eric Vivier, PhD, DVM, Directeur Scientifique d'Innate Pharma, commente : "En tant que chef de file de cette nouvelle classe de NK Cell Engagers tétra-spécifiques, IPH6501 représente une option innovante pour le traitement des lymphomes non hodgkiniens à lymphocytes B, réfractaires ou en rechute après plusieurs lignes de traitement".