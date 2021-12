Innate Pharma : présentation en vue à l'ESMO

(Boursier.com) — Innate Pharma présentera de nouvelles données de la cohorte d'expansion (Cohorte 3) de Phase 2 qui évalue la triple combinaison de monalizumab, cetuximab et durvalumab en première ligne chez des patients présentant un carcinome épidermoïde de la tête et du cou en rechute ou métastatique n'ayant jamais reçu d'immunothérapie anti-PD-(L)1 ou de chimiothérapie. Cette présentation sera donnée lors du congrès de l'ESMO Immuno-Oncologie (ESMO-IO) qui se tiendra virtuellement du 8 au 11 décembre 2021.

Monalizumab, le produit sous partenariat le plus avancé d'Innate, est un anticorps inhibiteur de point de contrôle immunitaire potentiellement first-in-class, ciblant les récepteurs NKG2A exprimés sur les lymphocytes cytotoxiques NK et T CD8 infiltrés dans la tumeur. Par ailleurs, le Pr Eric Vivier, Directeur Scientifique d'Innate, donnera une conférence dans le cadre d'une session sur la biologie des cellules NK. Concernant monalizumab, la présentation orale intitulée 'Monalizumab, cetuximab and durvalumab in first line treatment of recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (R/M SCCHN): a phase 2 trial', se tiendra le 9 décembre 2021 de 12h15 à 12h20 CET. Sur les cellules NK, le Pr Vivier présentera la plateforme ANKET permettant de générer des NK Cell Engagers multi-spécifiques, lors d'une session intitulée 'NK cells biology and therapeutic opportunities, innate immunity, adaptive immunity' le 9 décembre 2021 de 11h40 à 12h CET.