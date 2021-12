Innate Pharma : présentation ce jour !

(Boursier.com) — Innate Pharma a annoncé que des données de la cohorte d'expansion de Phase 2 qui évalue la triple combinaison de monalizumab, cetuximab et durvalumab en première ligne chez des patients présentant un carcinome épidermoïde de la tête et du cou en rechute ou métastatique, seront présentées aujourd'hui lors du congrès de l'ESMO Immuno-Oncologie (ESMO-IO) 2021. Monalizumab, le candidat médicament sous partenariat le plus avancé d'Innate, est un anticorps inhibiteur de point de contrôle immunitaire potentiellement 'first-in-class', ciblant les récepteurs NKG2A exprimés sur les lymphocytes cytotoxiques NK et T CD8 infiltrant la tumeur.

"Ces données montrent une activité anti-tumorale dans la première étude évaluant cette triple combinaison sans chimiothérapie en première ligne dans le cancer de la tête et du cou, récurrent ou métastatique", commente Joyson Karakunnel, Directeur Médical d'Innate Pharma. "Nous pensons que la combinaison de monalizumab avec ces deux autres anticorps pourrait représenter une nouvelle option thérapeutique potentielle pour les patients. Nous sommes impatients de collaborer avec AstraZeneca sur les prochaines étapes du programme".

Après un suivi médian de 16,3 mois, les données préliminaires suggèrent une activité anti-tumorale de la combinaison de monalizumab, cetuximab et durvalumab dans le traitement de première ligne du carcinome épidermoïde de la tête et du cou en rechute ou métastatique.

Au 1er août 2021, 40 patients ont été recrutés. Treize patients ont eu une réponse confirmée avec un taux de réponse global de 32,5% (intervalle de confiance à 95% : 20-48, dont trois réponses complètes. Sept des 13 répondeurs étaient toujours sous traitement à cette date. La durée médiane de la réponse n'a pas encore été atteinte (intervalle de confiance à 95% : 7,1-non disponible. Le taux de survie à 12 mois était de 58,6% (intervalle de confiance à 95% : 45-77) et la survie globale médiane de 15 mois (intervalle de confiance à 95% : 11,4-non disponible).

De plus, Innate a réalisé des analyses exploratoires par sous-groupe en fonction du score CPS (n=40). Le CPS est une méthode de mesure de l'expression de PD-L1 permettant de prédire la réponse aux anti-PD(L)1. Dans ces analyses, le sous-groupe qui comptait le plus grand nombre de patients avait un CPS supérieur ou égal à 1 (n=25). Dans ce sous-groupe, le taux de réponse globale était de 40% (intervalle de confiance à 95% : 23-59) et la survie globale médiane de 17,3 mois (intervalle de confiance à 95% : 14,7-non disponible). Cinq patients avaient un CPS<1 et le CPS n'était pas disponible pour 10 patients.

La tolérance de ce schéma thérapeutique sans chimiothérapie était acceptable, montrant un faible taux d'arrêt de traitement.

La présentation orale intitulée 'Monalizumab, cetuximab and durvalumab in first line treatment of recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (R/M SCCHN): a phase 2 trial' se tiendra aujourd'hui de 12h15 à 12h20 CET.