Innate Pharma : présentation avec Sanofi

(Boursier.com) — Innate Pharma annonce que des données précliniques, établies en collaboration avec Sanofi et issues de sa plateforme propriétaire ANKET, permettant de développer une nouvelle génération de NK cell engagers multispécifiques, sont présentées au congrès annuel de la Société d'immunothérapie du cancer (SITC) (poster 852). Les deux sociétés présentent de nouvelles données sur IPH6101/SAR443579, le premier NK cell engager utilisant le format d'anticorps multispécifique propriétaire d'Innate, qui cible l'antigène CD123 sur les cellules de leucémie aiguë myéloïde (LAM) et qui co-engage NKp46 et CD16a sur les cellules NK. CD123 est une cible intéressante et fortement exprimée chez la majorité des patients atteints de LAM. Un des défis du ciblage de CD123 est d'arriver à surmonter la résistance à la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (ADCC).

En comparaison avec un anticorps anti-CD123, IPH6101/SAR443579, a démontré dans des études précliniques une forte activité anti-tumorale contre des cellules de LAM, y compris celles résistantes à l'ADCC. IPH6101/SAR443579 induit également une activation forte et spécifique des cellules NK ainsi que la sécrétion de cytokines, uniquement en présence de cellules de LAM. De plus, chez le primate, IPH6101/SAR443579 montre des effets pharmacodynamiques prolongés, combinant une élimination efficace des cellules exprimant CD123 avec une faible libération de cytokines systémiques par rapport aux approches à base de lymphocytes T. IPH6101/SAR443579 montre également un profil de tolérance favorable.