Innate Pharma : présentation à suivre

(Boursier.com) — Innate Pharma SA a annoncé qu'elle organisera une conférence téléphonique le mercredi 15 septembre 2021 à 14h00 CET / 8h00 ET afin de présenter ses résultats financiers et l'avancée de son portefeuille au premier semestre 2021.

La conférence sera animée par Mondher Mahjoubi, Président du Directoire, Joyson Karakunnel, Directeur Médical et Frédéric Lombard, Directeur Financier.