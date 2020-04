Innate Pharma : premier patient traité en Phase II par IPH54401 face au Covid-19

(Boursier.com) — Innate Pharma fait part du traitement du premier patient dans un essai clinique randomisé en double aveugle de Phase II évaluant la tolérance et l'efficacité d'avdoralimab (IPH5401), son anticorps anti-C5aR, chez des patients atteints d'un COVID-19 entraînant une pneumonie sévère.

L'objectif de cet essai clinique indépendant, nommé FORCEa, est d'améliorer la proportion de patients atteints d'une pneumonie sévère due au COVID-19 qui n'ont plus besoin d'être hospitalisés, et de réduire le besoin et la durée de ventilation mécanique chez les patients atteints d'une pneumonie compliquée.

L'essai de Phase II s'appuie sur une étude translationnelle exploratoire, EXPLORE COVID-19, dont les résultats préliminaires indiquent, chez les patients qui progressent vers un COVID-19 sévère, une activation de la voie C5a/C5aR.