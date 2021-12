Innate Pharma : premier patient traité dans l'essai clinique de phase 1/2 évaluant IPH6101/SAR443579

(Boursier.com) — Innate Pharma a annoncé aujourd'hui que le premier patient a été traité dans un essai clinique de Phase 1/2 (NCT05086325) évaluant IPH6101/SAR443579 chez des patients atteints de leucémie aiguë myéloïde récidivante ou réfractaire (LAM R/R), de leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B (LAL de type B) ou d'un syndrome myélodysplasique de haut risque (SMD-HR). IPH6101/SAR443579 est le premier NK cell engager engageant les récepteurs NKp46 et CD16.

Le but de l'étude sponsorisée par Sanofi, comprenant une escalade et une extension de dose, est d'évaluer la tolérance, la pharmacocinétique, la pharmacodynamique et l'activité clinique initiale d'IPH6101/SAR443579, la molécule ANKETTM la plus avancée d'Innate, dans différentes hémopathies malignes exprimant CD123.

Cet essai est soutenu par les résultats précliniques positifs présentés au congrès annuel de la Société d'immunothérapie du cancer (SITC) 2021. Les données présentées ont démontré une forte activité anti-tumorale d'IPH6101/SAR443579 contre des cellules de LAM, y compris une plus grande activité anti-leucémique par rapport à un anticorps anti-CD123. IPH6101/SAR443579 a eu des effets pharmacodynamiques prolongés chez le primate, combinant une élimination efficace des cellules exprimant CD123 avec une faible libération de cytokines systémiques par rapport aux T cell engagers. IPH6101/SAR443579 montre également un profil de tolérance favorable.

"Nous sommes ravis de voir débuter cet essai clinique avec IPH6101/SAR443579, notre première molécule ANKETTM. La plateforme ANKETTM permet de développer des NK cell engagers multi-spécifiques, ayant le potentiel d'engager les cellules NK par le biais des récepteurs NKp46 et CD16, et plus largement, de générer une classe entièrement nouvelle de molécules pour induire une immunité synthétique contre le cancer" commente Joyson Karakunnel, MD, MSc, FACP, Directeur Médical d'Innate Pharma. "Nous sommes impatients de continuer à faire progresser cette plateforme étant donné le rôle critique que jouent les cellules NK au sein du cycle immunitaire contre le cancer."

Le début de l'essai a déclenché un paiement d'étape de Sanofi à Innate, prévu dans la collaboration de recherche entre les deux sociétés, annoncée précédemment. Dans le cadre de cet accord, Sanofi et Innate collaborent à la génération et à l'évaluation de jusqu'à deux anticorps bispécifiques ANKET, en utilisant la technologie d'Innate et les formats d'anticorps bispécifiques exclusifs ainsi que les cibles tumorales de Sanofi. En parallèle, les sociétés travaillent actuellement sur le second programme de recherche.