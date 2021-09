Innate Pharma : peu de réactions aux comptes

(Boursier.com) — Innate Pharma réagit peu à ses comptes ce mercredi, en repli de 0,4% à 4,88 euros. Le groupe a publié pour le premier semestre une situation de trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers s'élevant à 159,4 Millions d'euros au 30 juin 2021 (190,6 ME d'euros au 31 décembre 2020). Les produits opérationnels sont de 15,7 ME pour le premier semestre 2021 (36,7 ME pour le premier semestre 2020). "Après un début d'année compliqué, Innate enrichit de nouveau son news flow ce qui devrait donner une nouvelle dynamique au titre. Nous attendons la conférence téléphonique de ce jour pour revoir nos scénarios" commente Portzamparc qui vise un cours de 7,30 euros en restant à l'achat sur le dossier.