Innate Pharma : Patrick Langlois démissionne du Conseil de surveillance

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte Innate Pharma s'est tenue à Marseille le 20 mai. 134 votes ont été enregistrés sur un total de 32.598.725 actions donnant droit à 33.088 040 droits de vote, soit un quorum de 40,88%.

Toutes les résolutions ont été votées selon les recommandations du Directoire.

Sally Bennett entre au Conseil de surveillance

Lors de cette Assemblée, le Dr Sally Bennett a été nommée en tant que nouveau membre du Conseil de surveillance. Elle a été nommée membre du Comité d'Audit lors du Conseil de surveillance qui s'est tenu le 20 mai 2022. "Nous sommes ravis d'accueillir le Dr Sally Bennett en tant que nouveau membre du Conseil de surveillance d'Innate Pharma", commente Hervé Brailly, Président du Conseil de surveillance d'Innate Pharma. "Son expérience en finance et sa compréhension fine du secteur biopharmaceutique et des marchés de capitaux seront un véritable atout pour la Société. Alors qu'Innate continue de mettre en oeuvre sa stratégie, nous nous engageons à faire évoluer la composition du Conseil afin de nous assurer que nous disposons du bon équilibre de compétences et d'expériences pour faire avancer nos objectifs tout en représentant l'ensemble des actionnaires d'Innate".

Dr Sally Bennett a plus de 20 ans d'expérience en analyse financière et en marché de capitaux dans le domaine des sciences du vivant et de l'industrie biopharmaceutique. Elle est actuellement membre senior de l'équipe d'investissement (à temps partiel) de HealthCor, une société d'investissement dans le secteur de la santé aux Etats-Unis où elle gérait auparavant le portefeuille d'investissements publics dans le secteur biopharmaceutique. Aujourd'hui elle codirige l'évolution récente des fonds vers les investissements privés. Elle est membre de l'Institute of Directors (IoD) et a obtenu la qualification CertIoD. Le Dr Bennett est titulaire d'une licence en sciences anatomiques et d'un diplôme de médecine, obtenu avec mention, tous deux à l'université de Manchester.

Constitution d'un nouveau Conseil de surveillance

A la suite de l'Assemblée, Patrick Langlois a fait savoir qu'il démissionnait du Conseil de surveillance d'Innate. "Patrick a été un membre très apprécié du Conseil de surveillance et nous lui sommes reconnaissants pour son importante contribution au cours des douze dernières années. Au nom du Conseil de surveillance, je voudrais le remercier pour son engagement au cours de ces années et lui souhaiter le meilleur pour l'avenir", a déclaré Hervé Brailly.

A date, le Conseil de surveillance d'Innate Pharma est composé de : Hervé Brailly (Président du Conseil de surveillance) ; Irina Staatz-Granzer (Vice-présidente) ; Sally Bennett ; Jean-Yves Blay ; Pascale Boissel ; Gilles Brisson ; Véronique Chabernaud ; Bpifrance Participations représentée par Olivier Martinez.

Les résolutions, le résultat du scrutin par résolution, les documents relatifs à l'Assemblée générale mixte ainsi que le replay de la séance seront disponibles dans la section Documentation de l'Assemblée générale 2022 sur le site internet de la société.