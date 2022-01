Innate Pharma obtient un financement de 28,7 ME sous forme de PGE

(Boursier.com) — Innate Pharma a obtenu un financement non dilutif de 28,7 millions d'euros sous la forme de deux Prêts Garantis par l'Etat (PGE) auprès de la Société Générale et de BNP Paribas. Ces deux prêts ont une maturité initiale d'un an avec une option d'extension jusqu'à cinq ans. Ils sont garantis à hauteur de 90% par l'État Français dans le cadre d'un dispositif mis en place pour soutenir les entreprises face à la crise sanitaire. "Ce financement supplémentaire nous donne l'opportunité de renforcer notre trésorerie et nos activités de recherche et développement en France. Nous remercions nos banques partenaires de l'opération, la Société Générale et BNP Paribas, pour leur soutien", commente Frédéric Lombard, Vice-président senior, Directeur Financier d'Innate.