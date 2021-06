Innate Pharma : nouvelles données en vue

(Boursier.com) — Innate Pharma annonce que les données préliminaires des patients présentant un mycosis fongoïde dans l'essai de Phase 2 TELLOMAK évaluant lacutamab feront l'objet d'une présentation orale lors du 16ème congrès international du lymphome malin (International Conference on Malignant Lymphoma, Lugano - 16-ICML) qui se tiendra du 18 au 22 juin 2021. Lacutamab est un anticorps anti-KIR3DL2 induisant la cytotoxicité en cours de développement pour les lymphomes à cellules T. La présentation orale, intitulée 'lacutamab in patients with advanced mycosis fungoides according to KIR3DL2 expression: early results from the TELLOMAK phase 2 trial', se tiendra le 22 juin à 13h CEST. L'investigateur de l'essai TELLOMAK, le Pr Martine Bagot M.D., Ph.D., Chef du Service de Dermatologie à l'Hôpital Saint-Louis, sera le présentateur. Le Pr Bagot présentera également ces données lors d'un événement virtuel organisé par Innate Pharma pour la communauté financière le 23 juin.